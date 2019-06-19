На международном турнире Future Skills свердловчане взяли первое и второе места

19:23 | 27.08.2019

Фото: mospolytech.ru

На международном турнире Future Skills в Казани в рамках чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 свердловчане завоевали «золото» и «серебро», об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Андрей Васильев и Елизавета Васильева взяли первое место в компетенции «Роботизированная сварка», а на втором месте оказались Александр Галкин и Константин Комлев. Уральцы являются представителями Первоуральского новотрубного завода.



Отметим, всего в турнире Future Skills в Казани приняли участие 169 участников из 16 стран.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»