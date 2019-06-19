В Администрации Екатеринбурга обсудили вопросы развития общественного питания

18:37 | 27.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Администрации уральской столицы в рамках заседания Координационного совета стратегического развития города власти обсудили проект развития системы общественного питания «Кухня на любой вкус».



Как рассказали в Администрации, на совещании было отмечено, что задачи проекта, сформулированные в 2012 году уже выполнены. По состоянию на начало 2019 года в городе работает 2428 предприятий общественного питания, в их числе 170 ресторанов, 227 баров, 478 кафе, 163 кофейни, 595 столовых 171 закусочная, 248 предприятий быстрого обслуживания, а также 376 заведений других типов. При этом больше всего заведений открывалось в Ленинском и Верх-Исетском районах.



Теперь новой целью проекта «Кухня на любой вкус» будет развитие конкурентного рынка общественного питания, в том числе в новых общественных пространствах, обеспечивающее полное удовлетворение жителей и гостей города в услугах общественного питания.



Отметим, что в 2018 году оборот в сфере общественного питания составил 36,2 млрд рублей. По показателю оборота на душу населения Екатеринбург занимает третье место среди городов-миллионников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»