Новости дня
18:37 | 27.08.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Администрации Екатеринбурга обсудили вопросы развития общественного питания
Как рассказали в Администрации, на совещании было отмечено, что задачи проекта, сформулированные в 2012 году уже выполнены. По состоянию на начало 2019 года в городе работает 2428 предприятий общественного питания, в их числе 170 ресторанов, 227 баров, 478 кафе, 163 кофейни, 595 столовых 171 закусочная, 248 предприятий быстрого обслуживания, а также 376 заведений других типов. При этом больше всего заведений открывалось в Ленинском и Верх-Исетском районах.
Теперь новой целью проекта «Кухня на любой вкус» будет развитие конкурентного рынка общественного питания, в том числе в новых общественных пространствах, обеспечивающее полное удовлетворение жителей и гостей города в услугах общественного питания.
Отметим, что в 2018 году оборот в сфере общественного питания составил 36,2 млрд рублей. По показателю оборота на душу населения Екатеринбург занимает третье место среди городов-миллионников.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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