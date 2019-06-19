В Екатеринбурге свердловчанка обнаружила своё фото на рекламе надгробия

18:15 | 27.08.2019

Фото: страница Екатерины Колбасиной в соцсети "ВКонтакте"

Жительница Екатеринбурга обнаружила своё фото на образце надгробного памятника в фотосалоне.



Фото увидела сестра девушки, когда пришла в центр фотоуслуг, чтобы распечатать документы. В образце на стене она увидела овал, в котором была фотография, её сестры Екатерины Колбасиной. Сестра удивилась и попросила сотрудников салона убрать фото. Позже сама Екатерина написала претензию владельцу фотосалона, однако когда отправила её, письмо вернулось обратно.



Екатеринбурженка отметила, что её мама пережила ситуацию очень неприятно. Если в течение недели у девушки так и не получится связаться с руководством фотосалона, то она будет подавать в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»