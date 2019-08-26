Екатеринбуржцы примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

16:32 | 27.08.2019

Фото:vladikavkaz-news.net

В Екатеринбурге со 2 по 4 сентября, пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



В городских образовательных учреждениях будут проводиться лекции, конкурсы, концерты и спортивные мероприятия под девизом «Объединимся вместе против террора». Для школьников педагоги также проведут уроки мира, тематические классные часы, также детей научат правильному поведению в экстремальных ситуациях. Кроме того, с детьми будут беседовать представители ветеранских организаций, УФСБ России по Свердловской области и регионального подразделения МЧС России.



Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября с 2006 года. Эта дата связана с трагическими событиями, произошедшими в одной из школ Беслана, где погибло более 300 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»