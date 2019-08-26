На Урале усилили онкологический контроль

15:49 | 27.08.2019

На Урале в районной поликлинике Тугулымской больницы специалисты Центра онкогинекологии Свердловского областного онкологического диспансера провели консультативные приемы. Обследование прошли уже 63 женщины.



В результате обследования у четырёх пациенток были обнаружены миомы (доброкачественные опухоли), у трёх женщин заподозрили предраковую патологию – дисплазию. Для уточнения диагноза образцы ткани отправили на гистологические исследования, об этом сообщила заведующая гинекологическим отделением Свердловского онкодиспансера Светлана Лапина.



Консультации включают гинекологический осмотр и анализ на онкоцитологию, который помогает заподозрить злокачественные новообразования шейки матки на ранних стадиях.



Кроме того, областные врачи и специалисты онкослужбы Тугулымской больницы провели совместный разбор нескольких сложных случаев, а также поделились личным опытом и обсудили работу с единой информационной системой «Онкор», благодаря которой каждый специалист сможет получить доступ к электронным медицинским картам.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»