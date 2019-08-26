В Екатеринбурге готовятся к празднованию Дня народов Среднего Урала

15:24 | 27.08.2019

Фото: екатеринбург.рф

В предстоящее воскресенье, 1 сентября, в Екатеринбурге в парке «Таганская слобода» в семнадцатый раз состоится День народов Среднего Урала. В этом году праздник будет посвящён дружбе народов, а также 85-летию Свердловской области и проведению Международного года языков коренных народов.



«Активная работа на территории региона по ознакомлению жителей с культурой, традициями и обычаями народностей помогает в реализации основной задачи, поставленной главой региона, – сохранение мира и согласия в Свердловской области», – отметил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.



Кроме того, все пришедшие смогут насладиться вьетнамской кухней. Также в парке «Таганская слобода» 1 сентября откроются ремесленные мастерские, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Само празднование будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»