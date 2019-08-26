На Урале объединят усилия по борьбе с контрафактным алкоголем

В Екатеринбурге в ГУ МВД России по Свердловской области состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с объединениями предпринимателей. В ходе встречи участники обсудили ряд злободневных тем, в том числе борьбу с коррупцией и необходимость усиления борьбы с контрафактным алкоголем.«В России от некачественных горячительных напитков по-прежнему погибают люди. Из-за подпольной деятельности теневиков государство и законопослушные ИП несут убытки, растёт кривая преступлений общеуголовной направленности, совершённых в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Высок процент лиц, которые садятся за руль "под мухой", не думая о возможных чрезвычайных последствиях. Мириться с этим недопустимо. Нужны более кардинальные усилия силовиков, общественности и бизнес-сообщества. Об актуальности этой проблемы говорит и официальная статистика. Только за первое полугодие 2019 года органы внутренних дел Свердловской области изъяли из незаконного оборота более 149 тысяч литров этилового спирта и свыше 50 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан», - прокомментировал совещание руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Встреча проходила под председательством начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД Вадима Елизарова и президента Некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Анатолия Филиппенкова