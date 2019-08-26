В Серове на месяц приостановили работу пельменной с мухами

12:25 | 27.08.2019

Фото: i-fakt.ru

В Серове из-за грубых нарушений санитарного законодательства на месяц приостановили работу пельменной. Внеплановую проверку в отношении заведения Серовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводил в июле.



В ходе проверки специалисты ведомства выявили, что в пельменной продавалась продукция без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность. Кроме того, в заведении оказались сломанными системы водопровода и канализации, а также повсюду были мухи. Все эти нарушения могут стать причиной возникновения инфекционных заболеваний.



Материалы проверки переданы в суд.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»