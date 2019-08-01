Начался прием документов для участия в конкурсе на пост главы Березовского

20:34 | 26.08.2019

В Березовском стартовал прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. С сегодняшнего дня, 26 августа и до 30 августа кандидаты могут сдать пакет документов. Как и ожидалось, в первый же день о своем решении вновь выдвинуть свою кандидатуру заявил действующий глава Евгений Писцов – он считается основным претендентом на кресло мэра.



«Мы должны развиваться, чтобы завтра не оказаться позади. Бизнес должен развиваться, молодежь должна понимать, что она востребована, имеет возможность реализовывать свои инициативы и хотеть вернуться после обучения в свой город. А город должен гармонично развиваться и не превращаться в спальный район мегаполиса», - поделился Евгений Писцов.



Ожидается, что фамилия нового главы будет озвучена в ходе заседания думы в октябре. Его выберут депутаты.

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