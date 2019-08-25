Среди врачей - хирургов из Нижнего Тагила, написавших заявления на увольнение, появился «штрейкбрехер»

15:35 | 26.08.2019

Фото: URA.RU

Один из шести хирургов ЦГБ № 1Нижнего Тагила, написавших заявление об увольнении, отозвал документ и готов вернуться на работу. Об этом рассказал пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков. Остальные пятеро, по его словам, «взяли тайм-аут до пятницы» и скажут о своем решении в конце недели.



Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что шесть врачей - хирургов намерены уйти из ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле из-за высокой нагрузки и низких зарплат. Ранее, в начале августа, ещё восемь хирургов покинули Демидовскую больницу Нижнего Тагила, причиной их увольнения стали высокая нагрузка и ужасное состояние здания больницы. Кроме того, в конце прошедшей недели стало известно, что задумались об увольнении врачи ещё одной Нижнетагильской больницы – № 4.



В ответ в свердловском Минздраве была создана специальная расширенная комиссия.



«По результатам проверки комиссии было установлено, что зарплаты начислялись без нарушения законодательства», — подытожил результаты работы комиссии пресс-секретарь Минздрава, и высказал надежду на скорое возвращение хирургов на свои рабочие места.



Самое интересное, что врачи и не жаловались на нарушения законодательства, они говорили низкой заработной плате, о неимоверной нагрузке вызванной переработками, и плохом состоянии зданий, помещений и оборудования.



В заключение Шестаков отметил, что сейчас хирургическая помощь во всех медицинских учреждениях Нижнего Тагила оказывается в полном объеме. Кроме того, что бы ни случилось, у свердловского Минздрава всегда есть возможность подстраховаться, как вариант, направить в Нижний Тагил специалистов из Екатеринбурга.

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