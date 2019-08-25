В Екатеринбурге на Эльмаше закроют перекрёсток Фронтовых Бригад – Старых Большевиков

14:40 | 26.08.2019

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге на Эльмаше для движения транспорта полностью закроют перекрёсток улиц Фронтовых Бригад – Старых Большевиков. Об этом сообщает администрация Орджоникидзевского района.



Ограничения связаны с демонтажем подземного пешеходного перехода – его признали аварийным. Вновь откроется перекрёсток лишь в середине октября. До этого жителям и гостям города придётся искать пути объезда.



Отметим, на этом участке, кроме демонтажа подземного пешеходного перехода, установят светофор, обустроят новый тротуар, сделают газон и посадят деревья, а также восстановят трамвайные пути.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»