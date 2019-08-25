В Екатеринбурге состоится традиционная автограф-сессия с игроками «Автомобилиста»

13:51 | 26.08.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

31 августа в 13:30 в Екатеринбурге в КРК «Уралец» (улица Большакова, 90) состоится традиционная встреча и автограф-сессия с игроками хоккейного клуба «Автомобилист».



Кто именно из спортсменов примет участие в мероприятии – пока неизвестно.



Напомним, состав уральского клуба в сезону 2019/2020 пополнили Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Фёдор Беляков, Павел Дацюк, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Питер Холланд и Евгений Мозер.



Сейчас «Автомобилист» готовится к встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра между командами состоится завтра, 27 августа, в 19:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»