Избил до смерти и угнал машину: на Урале суд отправил мужчину в колонию на десять лет

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Фото: ОТВ
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В сентябре 2018 года двое знакомых распивали дома спиртные напитки. Между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Обвиняемый избил своего приятеля, в результате чего тот скончался от острой кровопотери. После совершённого преступления обвиняемый взял ключи от автомобиля потерпевшего и скрылся на нём.
В ходе следствия был допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, которые подтвердили вину обвиняемого.
С учётом всех обстоятельств по делу и данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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