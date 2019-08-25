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13:23 | 26.08.2019

Фото: ОТВ

Избил до смерти и угнал машину: на Урале суд отправил мужчину в колонию на десять лет

Следственный отдел по городу Кировграду СК РФ по Свердловской области расследовал уголовное дело в отношении жителя посёлка Нейво-Рудянка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и неправомерном завладении автомобилем.

В сентябре 2018 года двое знакомых распивали дома спиртные напитки. Между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Обвиняемый избил своего приятеля, в результате чего тот скончался от острой кровопотери. После совершённого преступления обвиняемый взял ключи от автомобиля потерпевшего и скрылся на нём.

В ходе следствия был допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, которые подтвердили вину обвиняемого.

С учётом всех обстоятельств по делу и данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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