Эвакуировали несколько человек: в Екатеринбурге на Эльмаше загорелась квартира

19:39 | 25.08.2019

Фото: ГУ МЧС России

Сегодня днём, около 13:30, в Екатеринбурге на Эльмаше произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме. В квартире, расположенной на четвёртом этаже, загорелось домашнее имущество.



На место прибыли 16 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали из здания пять человек.



О пострадавших информации нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»