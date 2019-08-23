В День пенсионера уральцев, проживших в браке более 50 лет, наградили знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь»

17:14 | 25.08.2019

Фото: gosuslugipro.ru

В День пенсионера Алексей Орлов вручил уральцам, прожившим в браке более 50 лет, знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Знаки отличия в этом году получили супруги Алевтина Ильинична и Эдуард Станиславович Макеевы, Галина Калиниковна и Александр Алексеевич Новиковы, Наталья Леонидовна и Виктор Иванович Воронины. Во время торжественной церемонии награждения Алексей Орлов также дал старт традиционному месячнику добрых дел, который завершится в начале октября, когда россияне будут отмечать День пожилого человека.



Следует отметить, что День пенсионера, который отмечается в Свердловской области уже в седьмой раз, не имеет аналогов в стране. Праздник был учрежден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. После этого праздника в регионе стартует целый цикл мероприятий для пенсионеров. Они смогут посещать специализированные ярмарки и благотворительные акции, фестивали, концерты, кинопоказы и мастер-классы.



Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день проживает более 1,3 млн пенсионеров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»