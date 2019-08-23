Первые участники чемпионата мира по боксу прибыли в Екатеринбург

16:04 | 25.08.2019

Фото: организаторы чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Сегодня утром в уральскую столицу из Кыргызстана прибыли первые участники чемпионата мира по боксу среди мужчин.



На соревнованиях в Екатеринбурге Кыргызстан будут представлять чемпион Азии Азат Усеналиев, Сейтбек уулу Мунарбек, бронзовый призер международного турнира на Кубок Президента Казахстана по боксу Арген уулу Кадырбек, Данияр уулу Дамирдин, Еркин уулу Адалбе и Чингиз Борбашев.



Как рассказал главный тренер сборной Данияр Джунусубалиев, команда прибыла в столицу Урала за две недели до начала чемпионата чтобы спортсмены смогли адаптироваться и акклиматизироваться перед соревнованиями. Всё это время боксёры планируют тренироваться в зале имени Сергея Ковалева в Среднеуральске.



Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»