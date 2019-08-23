В Заречном пропал мужчина

14:35 | 25.08.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Заречном разыскивают 59-летнего Валерия Изымова. 12 августа он ушёл из дома и не вернулся.



Приметы: рост 167 см, xудощавое телосложение, карие глаза, чёрные короткие волосы. В день пропажи мужчина был одет в зелёный камуфляж, коричневый ремень и чёрные туфли.



Если вы видели Валерия Изымова или хотите принять участие в поисках – сообщите об этом инфоргу поиска Юлии по номеру телефона 89041639957.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»