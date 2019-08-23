Новости дня
12:32 | 25.08.2019
Евгений Куйвашев поздравил с Днём шахтёра работников и ветеранов горнодобывающей отрасли
В своём поздравительном обращении к горнякам глава региона подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду работников отрасли осваиваются богатейшие месторождения Урала, что на протяжении многих десятилетий позволяет успешно развивать промышленный комплекс региона. На предприятиях отрасли создаются новые высококвалифицированные рабочие места, проводится техническое перевооружение, запущен целый ряд масштабных инвестиционных проектов, которые способствуют качественным изменениям в структуре производства и росту добычи полезных ископаемых. Всё это, несомненно, позволяет укреплять индустриальную мощь «опорного края державы».
«Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Благодаря вашему почётному, напряженному, самоотверженному труду на протяжении многих десятилетий успешно развивается промышленный комплекс Свердловской области и осваиваются богатейшие месторождения Урала.
Ключевые горнодобывающие предприятия региона вносят весомый вклад в укрепление индустриальной мощи «опорного края державы», создают высококвалифицированные рабочие места, проводят техническое перевооружение, снижают нагрузку на окружающую среду.
В целях выполнения национальных проектов и реализации нашей областной программы «Пятилетка развития» в горной отрасли был запущен целый ряд масштабных инвестиционных проектов, которые способствуют качественным изменениям в структуре производства, росту добычи полезных ископаемых.
Так, на АО «Севуралбокситруда» завершено строительство самой глубокой шахты России «Черемуховская-Глубокая», где добывается ценное сырье для отечественной алюминиевой промышленности. Пуск шахты обеспечил стабильную работу градообразующего предприятия на долгие годы вперед.
АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» получил статус участника приоритетного инвестиционного проекта, нацеленного на дальнейшее освоение Качканарского месторождения. АО «Сафьяновская медь» продолжает строительство подземного рудника мощность до 500 тысяч тонн в год, а «Богословское рудоуправление» – реконструкцию шахты «Северопесчанская».
Новый, очень интересный этап в своем развитии переживает АО «Мариинский прииск», созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, крупнейшего в Европе. В этом году шахтеры предприятия нашли крупнейший изумруд за последние 30 лет, весом 1,6 килограмма, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла.
Уважаемые шахтеры Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд на благо региона, мастерство, мужество и стойкость характера.
Желаю вам, вашим родным и близким счастья, здоровья, благополучия, финансовой стабильности, всего наилучшего!», – завершил своё поздравление Евгений Куйвашев.
© «Вечерние ведомости»
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