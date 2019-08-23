Состав уральского «Автомобилиста» покинул Павел Воробей

11:36 | 25.08.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

21-летний защитник Павел Воробей покинул состав уральского хоккейного клуба «Автомобилист» и перешёл в финский клуб «Пеликанс».



В новой команде спортсмен получит опыт выступлений в высшем дивизионе Финляндии и хоккейной Лиге чемпионов.



Напомним, Павел Воробей перешел в «Автомобилист» в середине мая, став частью обмена с «Сибирью». В регулярном чемпионате сезона 2018/2019 защитник провел 27 матчей и набрал 2 (0+2) очка. Он проводил на площадке около 11 с половиной минут за матч.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»