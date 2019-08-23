На Урале пропала бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи. Объявлен сбор на поиск

10:17 | 25.08.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в деревне Ермаки разыскивают 80-летнюю Галину Комарову. Бабушка пропала вчера и теперь она может нуждаться в медицинской помощи, сообщает поисковой отряд «Прорыв».



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза. На момент пропажи была одета в резиновые сапоги 38 размера, куртку цвета камуфляж и шляпу с москитной сеткой .



«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником территориального ОВД подполковником Александром Болдыревым. Полицейскими было установлено, что 23 августа около 11 часов дня пенсионерка одна пошла в лес за грибами и ягодами. К вечеру женщина домой не вернулась. Сын разыскиваемой самостоятельно пытался найти её, но не смог, после чего сообщил о произошедшем своей дочери. Она, в свою очередь, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время проводят оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей пенсионерки. В розыске принимают участие также местные жители», - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Горелых.



Кроме того, сегодня в деревне Ермаки для поисков собирается группа волонтёров. Форма одежды: лес. При себе нужно иметь фонари, рации, горячий чай, перекус, резиновые сапоги и сменную обувь. Если вы хотите принять участие в поисках – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона +7-9000-44-02-20 .

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»