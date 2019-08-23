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Фото: ГУ МЧС России
Ночью в Екатеринбурге загорелась ювелирная мастерская
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и семь единиц техники. Спасатели эвакуировали из горящего здания 36 человек, среди которых оказалось 12 детей.
Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. О пострадавших информации нет.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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