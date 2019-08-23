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10:12 | 25.08.2019

Фото: ГУ МЧС России

Ночью в Екатеринбурге загорелась ювелирная мастерская

Минувшей ночью, около 04:35, в Екатеринбурге на улице Ильича загорелась ювелирная мастерская. На площади 30 квадратных метров пожар повредил оборудование, внутреннюю отделку стен и межэтажное перекрытие в помещении, расположенном на первом этаже в четырёхэтажном здании.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и семь единиц техники. Спасатели эвакуировали из горящего здания 36 человек, среди которых оказалось 12 детей.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. О пострадавших информации нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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