Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл «Локомотиву» в Кубке ЛЖД-2019

09:06 | 25.08.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Вчера, 24 августа, уральский хоккейный клуб «Автомобилист» в рамках Кубка Латвийской железной дороги всухую проиграл «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 3:0.



Ворота уральской команды защищал Якуб Коварж, ворота соперников – Александр Лазушин. В составе «Локомотива» забитыми голами отметились Егор Аверин, Тай Ратти, Георгий Иванов.



«Матч прошел с хорошим накалом, было много силовой борьбы, как обычно бывает в предсезонных играх. Соперник реализовал свои моменты и плюс к этому очень дисциплинированно сыграл, как в атаке, так и в обороне. А мы за выполнение игрового задания сегодня получили "неуд", о чем я сказал игрокам после матча в раздевалке. Мы такие вещи от игроков не скрываем, сразу говорим в глаза. Три поражения в четырех матчах? В этом не вижу ничего страшного. Больше волнует то, что очень мало забиваем. Сегодня было достаточно моментов для наших нападающих, и они достаточно мастеровитые, а без забитых голов, к сожалению, не выиграешь»,- прокомментировал ход игры главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов.



Напомним, в Кубке ЛЖД-2019 команда «Автомобилист» встречалась с рижским «Динамо» (проиграла 3:0), «Ак Барсом» (проиграла 5:2) и минским «Динамо» (выиграла 6:0).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»