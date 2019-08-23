На Урале полиция разыскивает пропавшую в лесу пенсионерку

Полицейские разыскивают потерявшуюся в лесу в Свердловской области пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, о пропаже женщины рассказала её внучка, проживающая в посёлке Верхняя Синячиха.По словам пресс-секретаря регионального главка Валерия Горелых, пенсионерка, Галина Комарова, проживающая в селе Копотелово, ушла в лес за грибами и ягодами 23 августа около 11 часов дня, к вечеру домой свердловчанка не вернулась. Женщину пытался самостоятельно разыскать её сын, но не смог.Отмечается, что рост пенсионерки 170 см. У женщины карие глаза, седые волосы. Она горбится и плохо передвигается. В момент ухода из дома женщина была одета в костюм защитного цвета и синие сапоги.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-поисковые мероприятия. Кроме того, в поисках также принимают участие и местные жители. Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пенсионерки, просят сообщать в МО МВД России «Алапаевский» по телефонам 8(34346)3-42-25 и «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.