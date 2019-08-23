В Кировграде загорелась квартира в жилом доме. Всех жителей эвакуировали

16:09 | 24.08.2019

Фото: ГУ МЧС России

В Кировграде сегодня днём произошло возгорание в жилом пятиэтажном доме на улице Дзержинского. В квартире на третьем этаже загорелось домашнее имущество.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия прибыли три единицы техники и девять человек личного состава. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 12 человек, в том числе трёх детей.



Причины возгорания не сообщаются. В результате произошедшего никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»