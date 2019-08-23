Новости дня
16:09 | 24.08.2019
Фото: ГУ МЧС России
В Кировграде загорелась квартира в жилом доме. Всех жителей эвакуировали
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия прибыли три единицы техники и девять человек личного состава. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 12 человек, в том числе трёх детей.
Причины возгорания не сообщаются. В результате произошедшего никто не пострадал.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:51 | 24.08.2019
Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области
16:09 | 24.08.2019
В Кировграде загорелась квартира в жилом доме. Всех жителей эвакуировали
15:38 | 24.08.2019
На Челябинском цинковом заводе произошёл пожар
11:01 | 24.08.2019
На Урале ищут девушку, которая приехала в Екатеринбург и пропала
10:13 | 24.08.2019
В Екатеринбурге минувшей ночью произошёл пожар в садовом товариществе
09:02 | 24.08.2019
Ушёл в лес с компанией грибников, но со своими не вернулся: на Урале пропал дедушка
08:37 | 24.08.2019
Подумали-подумали да забрали: в Екатеринбурге вновь своровали велосипеды
08:18 | 24.08.2019
Под Режом фура съехала в кювет и перевернулась. Есть погибший
19:38 | 23.08.2019
Свердловский общественник, у которого сожгли автомобиль, прокомментировал ход следствия и придумал «сюрприз» для оппонентов
19:22 | 23.08.2019
Ситуация с оказанием хирургической помощи населению Нижнего Тагила становится патовой
18:31 | 23.08.2019
Переменная облачность: погода в Екатеринбурге на выходные
18:00 | 23.08.2019
Третьего полицейского, подозреваемого в изнасиловании девушки в Екатеринбурге, отправили под стражу
17:44 | 23.08.2019
Глава Прикамья поручил ускорить переход школ на электронную платформу
17:26 | 23.08.2019
В выходные в Перми изменятся маршруты трамваев №6 и №8
17:13 | 23.08.2019
В центре Екатеринбурга заработает сельскохозяйственная ярмарка
17:13 | 23.08.2019
Названы суммы увеличенных призовых Пермского международного марафона
16:49 | 23.08.2019
В Свердловской области сгорела частная баня
16:37 | 23.08.2019
В День города Кургана перекроют движение транспорта в центре
16:37 | 23.08.2019
В Перми на год закрывается движение по Трамвайной
16:15 | 23.08.2019
Подставили коллеги: сестра полицейского, которого обвиняют в изнасиловании, не верит, что брат на такое способен
14:59 | 23.08.2019
В Екатеринбурге трамвай сбил 72-летнюю бабушку
14:31 | 23.08.2019
В День знаний в Свердловской области обеспечат безопасность на всех праздничных мероприятиях
13:47 | 23.08.2019
В трех районах Перми работают универсальные ярмарки
13:17 | 23.08.2019
В Реже мужчина принял участие в ссоре между женщинами. Теперь на него возбуждено уголовное дело
13:16 | 23.08.2019
В Прикамье ограничено движение электропоездов в восточном направлении