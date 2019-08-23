И вот опять: в Екатеринбурге из подземного паркинга двое парней украли велосипеды

Вечером 22 августа в Екатеринбурге с подземного паркинга дома на улице Вильгельма де Геннина, 24б двое парней украли велосипеды.Украденные велосипеды принадлежат супружеской паре. По словам пострадавших, молодые люди укатили ярко-зелёный горный Welt Rockfall 2.0, купленный чуть больше месяца назад, и редкий прогулочный Schwinn Sierra 21 красного цвета.Вечером 22 августа супружеская пара уехала со своим сыном за покупками в 18:00. Через 16 минут в подземном паркинге появились воришки. Совершить кражу они успели за три минуты.Владелец велосипедов обратился в полицию.