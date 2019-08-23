На Урале ищут девушку, которая приехала в Екатеринбург и пропала

11:01 | 24.08.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

На Урале разыскивают 33-летнюю Екатерину Луневу. Девушка 13 мая приехала в Екатеринбург из посёлка Белоярский и перестала выходить на связь.



Приметы: 165 см, xудощавое телосложение, жёлто-карие глаза, чёрные глаза. Особые приметы: шрам на правой стороне шеи, татуировка на безымянном пальце.



В день исчезновения была одета в чёрное платье в белый горошек, синюю джинсовую куртку, чёрные босоножки. С собой имела коричневую кожаную сумку с рисунком.



Если вы знаете местонахождение Екатерины – сообщите об этом инфоргу поиска Степану по номеру телефона +7 909 012-06-88.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»