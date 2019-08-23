В Екатеринбурге минувшей ночью произошёл пожар в садовом товариществе

09:43 | 24.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Сегодня ночью, около 04:30, в Екатеринбурге на улице Раздольная произошёл пожар в садовом товариществе. На площади 67 квадратных метром огнём были охвачены частная баня, а также стены и кровля садового дома.



На место происшествия прибыли 16 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Клубы дыма были видны издалека.



В результате возгорания никто не пострадал. Разбор и проливка сгоревших конструкций завершились в 09:06. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»