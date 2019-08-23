Ушёл в лес с компанией грибников, но со своими не вернулся: на Урале пропал дедушка

09:02 | 24.08.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

На Урале в посёлке Атиг пропал 72-летний Александр Корель. 21 августа дедушка в компании грибников ушёл в лес, однако обратно со всеми не вышел. Сейчас он может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, тёмные с проседью волосы, карие глаза. Носит очки. В день исчезновения был одет в тёмно-синие штаны с лампасами, чёрную футболку, чёрный пиджак, чёрную кепку со светоотражающими элементами. С собой имел прозрачный пакет.



Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиски. Сегодня, 24 августа, необходима группа волонтёров. Место сбора: посёлок Агти. Форма одежды: морый лес. С собой: комплект сменной одежды, горячее питье и перекус, репеленты, фонари. Старший на месте: Стас, 89679090904.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»