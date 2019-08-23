Подумали-подумали да забрали: в Екатеринбурге вновь своровали велосипеды

08:37 | 24.08.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Стрелочников, 3 два неизвестных парня забрали велосипеды. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.



На кадрах видно, как молодые люди сначала стоят, смотрят на три велосипеда и что-то обсуждают. Затем один парень достаёт в рюкзаке другого кусачки и срезает замки.



По словам очевидцев, молодые люди забрали велосипеды не сразу. После снятия замков они отошли к беседке и некоторое время сидели там (возможно, сомневались или смотрели, не выйдет ли кто-нибудь из дома). Позже они всё же забрали два велосипеда и уехали.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»