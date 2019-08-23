Сотрясение и ушибы: в Екатеринбурге водитель Mercedes сбил темнокожего мужчину

23 августа поздним вечером в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Большакова и Белинского водитель на Mersedes сбил человека.Автомобиль поворачивал с Белинского на Большакова на «зелёный» сигнал светофора. Тем временем дорогу начал переходить гражданин африканской страны Кот д'Ивуар в тёмной одежде без светоотражающих элементов. Водитель Mersedes пешехода не увидел, из-за чего и совершил наезд.После аварии автомобилист остался на месте и вызвал бригаду «скорой помощи». Пострадавшим оказался 26-летний студент СИНХА. С черепно-мозговой травмой и ушибами его доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.