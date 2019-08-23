Новости дня
19:42 | 23.08.2019
Фото: Е1.RU
В Екатеринбурге убили мужчину, который украл сумку у пострадавшей в ДТП девушки
По некоторым данным, незадолго до происшествия напротив привокзальной площади столкнулись Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Lanos и Subaru. Пока одну из участниц аварии осматривали врачи, прохожий мужчина своровал её сумку, после чего его нашли убитым.
По словам очевидцев, после произошедшего несколько парней ходили и спрашивали у всех, как можно разыскать взявшего чужие вещи мужчину.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. По неподтвержденным данным, в кармане у убитого нашли чужие банковскую карту и мобильный телефон.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
23.08.2019
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