В Екатеринбурге убили мужчину, который украл сумку у пострадавшей в ДТП девушки

Сегодня возле железнодорожного вокзала рядом с домом № 24 на улице Вокзальной нашли тело мужчины. Его избили.По некоторым данным, незадолго до происшествия напротив привокзальной площади столкнулись Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Lanos и Subaru. Пока одну из участниц аварии осматривали врачи, прохожий мужчина своровал её сумку, после чего его нашли убитым.По словам очевидцев, после произошедшего несколько парней ходили и спрашивали у всех, как можно разыскать взявшего чужие вещи мужчину.Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. По неподтвержденным данным, в кармане у убитого нашли чужие банковскую карту и мобильный телефон.