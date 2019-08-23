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19:22 | 23.08.2019
Ситуация с оказанием хирургической помощи населению Нижнего Тагила становится патовой
«Поговорили с каждым индивидуально, пытались убедить остаться, сказали, чтобы мы не горячились, что скоро всё наладится. У меня сомнения большие. Это настолько глубокая проблема, что решить её за пару недель невозможно. Сейчас, скорее всего, попытаются, дырки закрыть кадровые, но за счёт чего? За счёт перераспределения врачей из одной больницы в другую? Где-то убыло, где-то прибыло, это же ненадёжно и ненадолго», - говорит один из написавших заявление на увольнение хирургов.
По его словам, обещания членов комиссии заставили врачей задуматься, но заявления на увольнение пока никто не забрал и решения отработать положенные две недели и уйти «в никуда», никто не изменил.
«В "Пятёрочку" можно пойти работать, смотрителем торгового зала. Конечно, предлагают переходить в больницы в других регионах. Без работы не останемся. Можно поменять специализацию», – добавил собеседник издания .
В пресс-службе областного Минздрава ситуацию пока не комментируют, заверяя, что без хирургической помощи Нижний Тагил не останется, а увольняющихся врачей можно заменить специалистами из Екатеринбурга.
Напомним, 22 августа стало известно, что ЦГБ № 1 Нижнего Тагила покидают сразу шесть хирургов, они недовольны размером зарплаты и переработками. А в начале августа «Вечерние ведомости» писали об увольнении восьми хирургов из Демидовской больницы. Там помимо высокой нагрузки, врачей возмущало ужасное состояние здания лечебного учреждения.
Кроме того, как стало известно сегодня, вопрос об увольнении рассматривают хирурги ещё одной из городских больниц Нижнего Тагила – № 4. Если это произойдёт, то во втором по величине городе Свердловской области стационарная хирургическая помощь исчезнет, можно сказать, полностью. И тогда Минздраву не останется ничего другого, как отправлять в Нижний Тагил хирургов из других городов региона.
Ситуацию с увольнением медиков прокомментировал изданию «URA.RU» заведующий отделением хирургии Демидовской больницы Денис Левченко.
«Нас, хирургов, в городе немного, все между собой общаемся. У нас люди уволились, в 1-й больнице написали заявление, теперь в четвертой думают. Там всего пять человек, в основном раньше работали у нас в Демидовской больнице, так что в курсе дел», — рассказал он, добавив, что происходящее — не медицинская проблема. «С этим у нас нормально, работаем. Отсутствует социальная составляющая: низкая зарплата, большая нагрузка, которая может вести к фатальным ошибкам, нет юридической защищенности. Нынешняя маршрутизация — латание дыр. Зачем изобретать велосипед, еще Пирогов создал сортировку больных. Тяжелые должны лечиться на месте, транспортировка еще никому здоровья не добавила», — считает врач.
Получить комментарий от врачей в самой ГКБ №4 не удалось, медики пока воздерживаются от обсуждения ситуации.
Тем временем, в связи со сложившейся ситуацией в Нижнем Тагиле, из-за массового увольнения хирургов, введен особый план госпитализации, экстренных пациентов было решено направлять как раз в больницу № 4 на Тагилстрой.
© «Вечерние ведомости»
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