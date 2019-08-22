В Свердловской области сгорела частная баня

16:49 | 23.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Сегодня, 23 августа, в Свердловской области в городе Артемовский сгорела частная баня. Инцидент произошел на улице Молодежи днём, около 14:30.



В результате возгорания кровля бани получила серьёзные повреждения. Пожар распространился на площади 40 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия прибыли девять человек личного состава и две единицы техники.



Потушить пожар, а также пролить и разобрать сгоревшие конструкции удалось к 15:10. О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»