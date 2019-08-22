Новости дня
20:38 | 22.08.2019
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области более 3 тысяч подростков приняли участие в акциях по профилактике наркомании
Мероприятия в детских загородных лагерях в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Полевском, Сысертском, Первоуральском, Березовском городских округах, и Ревдинском районе проводили специалисты областной наркологической больницы и филиала «Урал без наркотиков». Как рассказал главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, подростками за летний период была проведена масштабная профилактическая работа. Он отметил, что предупредить заболевание гораздо проще, чем потом справляться с тяжелыми последствиями от употребления наркотиков и алкоголя.
Добавим, что за весь летний период для юных уральцев всего было организовано 39 выездов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
22.08.2019
20:38 | 22.08.2019
В Свердловской области более 3 тысяч подростков приняли участие в акциях по профилактике наркомании
20:22 | 22.08.2019
В Екатеринбурге трамвай «протаранил» кроссовер (ФОТО)
20:10 | 22.08.2019
В День флага России в Перми состоится пробег ретроавтомобилей
20:05 | 22.08.2019
Школы Свердловской области подготовили к безопасному учебному году
19:34 | 22.08.2019
Лучшего кардиолога Екатеринбурга поздравили с юбилеем
19:00 | 22.08.2019
Продавал съёмные квартиры: в Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью
18:41 | 22.08.2019
Александр Высокинский провёл приём горожан в Орджоникидневском районе Екатеринбурга
18:26 | 22.08.2019
Пермский край празднует 350-летие российского флага
18:20 | 22.08.2019
В Верхней Салде свердловчанин зарезал мужчину после драки
18:15 | 22.08.2019
Жителям Прикамья простят долги по налогам
18:07 | 22.08.2019
В Екатеринбурге трое полицейских обвиняются в изнасиловании девушки в служебном автомобиле
18:01 | 22.08.2019
Двое граждан Таджикистана предстанут перед судом за убийство мужчины под Екатеринбургом
17:56 | 22.08.2019
В Верхнепышминском районе 14-летний байкер сбил пешехода
17:30 | 22.08.2019
Две волейболистки «Уралочки» вошли в состав сборной России
17:01 | 22.08.2019
В Ивдельском районе возобновились поиски пропавших манси
16:35 | 22.08.2019
Новый спорткомплекс в Озерске получил имя в честь флагмана металлургии
16:34 | 22.08.2019
Плохо плавал: в Екатеринбурге нашли тело утонувшего подростка
16:12 | 22.08.2019
В Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 все хирурги написали заявления об увольнении
16:05 | 22.08.2019
В Перми состоялись публичные слушания по проектам планировки территории центральной части города
15:57 | 22.08.2019
Работы по ремонту фасада кафедрального собора в Перми выполнены уже более чем на 60%
15:50 | 22.08.2019
Россиянин продает кукурузу, собранную якобы с места аварии самолета «Уральских авиалиний»
15:29 | 22.08.2019
СК начал проверку по факту крупных долгов по зарплате на Петуховскогом литейно-механическом заводе
15:22 | 22.08.2019
В Екатеринбурге грузовик ушел под землю
14:57 | 22.08.2019
Полный чемодан запчастей для компьютеров и мобильников изъяли таможенники в Кольцово
14:49 | 22.08.2019
В Кургане закроют движение на участке дороги по улице Щорса
14:46 | 22.08.2019
В Екатеринбурге жителям 149 домов на ЖБИ вернули горячую воду
14:42 | 22.08.2019
«Водный Союз»: работы на Омском коллекторе в Кургане завершаются
14:20 | 22.08.2019
В Екатеринбурге на таксиста напали пассажиры и забрали выручку
14:18 | 22.08.2019
На базе курганской ДЮСШ впервые откроется отделение танцевального спорта
14:08 | 22.08.2019
В Кургане полицейские задержали грабителя ювелирного салона
14:04 | 22.08.2019
Минприроды оспаривает права на земельный участок под Белояркой, где частники массово вырубают лес
13:48 | 22.08.2019
В выходные пермяков ждут на набережной
13:25 | 22.08.2019
В Екатеринбурге минувшей ночью избили актеров «Коляда-театра»
12:50 | 22.08.2019
Благоустройство делается для горожан: в мэрии Екатеринбурга призвали беречь набережную Исети
12:45 | 22.08.2019
Празднование Дня города Кургана можно будет посмотреть в режиме онлайн
12:39 | 22.08.2019
В детсадах стартовал отбор участников Пермского международного марафона