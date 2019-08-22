В Свердловской области более 3 тысяч подростков приняли участие в акциях по профилактике наркомании

20:38 | 22.08.2019

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Более 3 тысяч подростков приняли участие в акциях по профилактике наркомании, организованных в летних загородных лагерях, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Мероприятия в детских загородных лагерях в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Полевском, Сысертском, Первоуральском, Березовском городских округах, и Ревдинском районе проводили специалисты областной наркологической больницы и филиала «Урал без наркотиков». Как рассказал главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, подростками за летний период была проведена масштабная профилактическая работа. Он отметил, что предупредить заболевание гораздо проще, чем потом справляться с тяжелыми последствиями от употребления наркотиков и алкоголя.



Добавим, что за весь летний период для юных уральцев всего было организовано 39 выездов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»