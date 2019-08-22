Школы Свердловской области подготовили к безопасному учебному году

20:05 | 22.08.2019

Фото: ук-просторная56.рф

Сегодня, 22 августа, прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщил во время заседаниния заместитель министерства образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, на сегодняшний день все школы готовы к началу учебного года.



По словам Зеленова, особое внимание при подготовке учебных учреждений уделили обеспечению комплексной пожарной и антитеррористической безопасности. В рамках подготовки педагогам в школах объяснили, как действовать в случае возникновения нештатных ситуаций. Также в школах проверили соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических условий и улично-дорожной сети.



Отметим, всего в Свердловской области специалисты проверили более чем 2000 школ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»