Новости дня
19:34 | 22.08.2019
Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга
Лучшего кардиолога Екатеринбурга поздравили с юбилеем
Следует отметить, что Барац является представителем известнейшей медицинской династии в Екатеринбурге. Его отец Семён Барац – профессор, один из основоположников отечественной кардиологии. Кроме того, кардиологом работает жена Евгения Бараца, а один из его сыновей работает травматологом.
Евгений Барац работал врачом-терапевтом, кардиологом, заведующим кардиологического отделения ЦГКБ №7. В 2006 году Бараца наградили Премией «Медицинский Олимп» как лучшего кардиолога столицы Урала. Главным врачом ЦГКБ №7 Барац стал в 2011 году.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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