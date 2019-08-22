Лучшего кардиолога Екатеринбурга поздравили с юбилеем

19:34 | 22.08.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Лучшему кардиологу уральской столицы Евгению Барацу исполнилось 60 лет. Сегодня главного врача ЦГКБ №7, заслуженного врача Российской Федерации, поздравил начальник Управления здравоохранения городской Администрации Денис Демидов и сотрудники Управления.



Следует отметить, что Барац является представителем известнейшей медицинской династии в Екатеринбурге. Его отец Семён Барац – профессор, один из основоположников отечественной кардиологии. Кроме того, кардиологом работает жена Евгения Бараца, а один из его сыновей работает травматологом.



Евгений Барац работал врачом-терапевтом, кардиологом, заведующим кардиологического отделения ЦГКБ №7. В 2006 году Бараца наградили Премией «Медицинский Олимп» как лучшего кардиолога столицы Урала. Главным врачом ЦГКБ №7 Барац стал в 2011 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»