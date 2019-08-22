Продавал съёмные квартиры: в Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью

19:00 | 22.08.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В уральской столице в суд направили дело о мошенничестве с недвижимостью. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, обвиняемый продал две арендованные квартиры.



Квартиры находились в домах по адресу Чкалова, 124 и по адресу Краснолесья, 151. Во время заключения договора об аренде мужчина потребовал у хозяев для проверки документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. А после заключения договора мужчина подделал документы, чтобы продать квартиры под видом своих. Общий ущерб составил 5 млн рублей.



Мужчину задержали в аэропорту Шереметьево в Москве спустя полгода. В его багаже обнаружили поддельный паспорт на имя собственника одной из ранее проданных квартир. Злоумышленник собирался улететь в Астрахань. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»