Александр Высокинский провёл приём горожан в Орджоникидневском районе Екатеринбурга

18:41 | 22.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 22 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провёл выездной приём жителей Орджоникиздевского района. На вопросы горожан отвечал не только мэр, но и депутаты городской думы.



Приём прошёл в здании районной администрации. Больше всего жителей района волновали вопросы о развитии отдалённых территорий, а также строительстве и ремонте объектов благоустройства.



Так, жители посёлка «Садовый» пожаловались на сброс стоков в реку Пышму, не соответствующий санитарным нормам, и проблемы с движением большегрузного транспорта. Этот вопрос мэр включил в план своего объезда района, который состоится завтра. Кроме того, горожан интересовал вопрос об обустройстве тротуаров на проезжей части на улицах Кузнецова и Ильича и появлении новых остановочных комплексов.



Добавим, что приём в администрации Орждоникидзевского района был последним в летней серии выездных приёмов главы Екатеринбурга. Следует отметить, что ранее все приёмы мэра велись в городской администрации, однако в этом году, с целью построения эффективного взаимодействия между горожанами и представителями власти, было принято решение провести серию выездных приёмов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»