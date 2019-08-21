В Свердловской области женщина убила ножом своего мужа

18:54 | 21.08.2019

Фото: taishet.irk.today

В Невьянске свердловчанка убила ножом супруга, об этом рассказали в пресс-службе следственного отдела СКР.



Уточняется, что инцидент произошел в то время как муж с женой распивали спиртное. Когда между супругами произошёл конфликт, женщина взяла нож и нанесла мужу удар в область груди. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.



Суд назначил свердловчанке наказание в виде 7,5 лет исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»