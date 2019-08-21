Новости дня
18:54 | 21.08.2019
Фото: taishet.irk.today
В Свердловской области женщина убила ножом своего мужа
Уточняется, что инцидент произошел в то время как муж с женой распивали спиртное. Когда между супругами произошёл конфликт, женщина взяла нож и нанесла мужу удар в область груди. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.
Суд назначил свердловчанке наказание в виде 7,5 лет исправительной колонии общего режима.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
21.08.2019
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