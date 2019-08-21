Новости дня
18:21 | 21.08.2019
Фото: cryptoworld.su
Осенью на горе Белой начнут строить станцию сотовой связи
Планируется, что вышка будет установлена на территории посёлка Уралец. Кроме того, до конца года планируется установить ещё одну станцию в Висимо-Уткинске до конца года.
Также, по словам директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» к интернету подключат несколько социально значимых объектов в регионе. Волоконно-оптические линии связи доведут до фельдшерско-акушерского пункта, школы и администрации посёлка Усть-Утка, администрации посёлка Сулем и администрации села Елизаветинское. Эту инфраструктуру смогут использовать и операторы сотовой связи для улучшения качества услуг, которые предоставляются на территории туристического кластера.
Следует добавить, что на данной момент на территории туркластера уже провели исследования, которые помогли создать концепцию развития инфраструктуры связи.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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