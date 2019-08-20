На Урале мужчина несколько раз выстрелил в своего соседа

17:17 | 21.08.2019

В Свердловской области в селе Курганово местный житель 1969 года рождения из-за личной неприязни несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в своего соседа, после чего скрылся. Инцидент произошёл 16 августа.



В настоящее время мужчину разыскивают. Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, лицо овальное, большинство зубов отсутствует, русые прямые волосы средней длины, прямые редкие брови, выпуклый нос, тонкие губы, тёмные глаза, уши прилегающие, на щеках видны скулы.



Особые приметы: возле ключиц есть татуировки в виде звёзд, при ходьбе мужчина сутулится. В день происшествия стрелявший был одет в джемпер чёрного цвета, чёрные джинсы, тёмные кроссовки.



По некоторым данным, мужчина имеет при себе огнестрельное оружие (возможно, пистолет Макарова). Правоохранительные органы просят граждан не предпринимать самостоятельные меры по задержанию стрелявшего, а при его обнаружении незамедлительно позвонить по «телефону доверия» ГУ МВД РФ по Свердловской области: 8(343)358-71-61.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»