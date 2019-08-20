Ушёл из дома и не вернулся: в Екатеринбурге пропал молодой человек

16:40 | 21.08.2019

Фото: личный архив семьи Александра

В Екатеринбурге разыскивают 20-летнего Косарева Александра Сергеевича. 19 августа молодой человек ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила мама пропавшего.



Приметы: рост 168, нормальное телосложение, серые глаза, короткие тёмно-русые волосы. В день исчезновения был одет в синюю куртку, футболку, тёмно-зелёные штаны, синие кроссовки. С собой у молодого человека был рюкзак.



Если вы видели Косарева Александра Сергеевича, владеете информацией о его местонахождении или хотите помочь в поисках – сообщите об этому инфоргу поиска Катерине по номеру телефона +7 996 182 52 03.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»