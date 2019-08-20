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20:40 | 20.08.2019
Фото: sever-press.ru
В Екатеринбурге будут судить свердловчан, обвиняемых в мошенничестве на сумму 5,5 млн рублей
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, речь идет о руководителях некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Дольфина-Займ». С апреля 2012 года по май 2014 года злоумышленники с помощью рекламы распространяли информацию о высокой доходной инвестиции под прибыльный проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса. Граждане, вкладывающие свои деньги в проект, не подозревали, что руководители организации, на самом деле, финансировать строительство не собираются.
Таким образом, злоумышленники похитили у 20 человек около 5,5 млн рублей. Выносить приговор обвиняемым будут в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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