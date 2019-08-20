В Екатеринбурге будут судить свердловчан, обвиняемых в мошенничестве на сумму 5,5 млн рублей

20:40 | 20.08.2019

Фото: sever-press.ru

В уральской столице в суд передано уголовное дело о двух екатеринбуржцах, обвиняемых в мошенничестве по принципу финансовой пирамиды на сумму 5,5 млн рублей.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, речь идет о руководителях некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Дольфина-Займ». С апреля 2012 года по май 2014 года злоумышленники с помощью рекламы распространяли информацию о высокой доходной инвестиции под прибыльный проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса. Граждане, вкладывающие свои деньги в проект, не подозревали, что руководители организации, на самом деле, финансировать строительство не собираются.



Таким образом, злоумышленники похитили у 20 человек около 5,5 млн рублей. Выносить приговор обвиняемым будут в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»