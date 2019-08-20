В Екатеринбурге гостиницу «Исеть» начнут готовить к реставрации

20:06 | 20.08.2019

Фото: tripadvisor.ru

Гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге в рамках подготовительных ремонтных работ затянут сеткой. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на подготовку к реставрации потратят 850 тысяч рублей.



Подрядчик должен будет затянуть защитной сеткой аварийные участки здания: стены, ограждения и плиты балконов с 9-го по 12-й этаж. После проделанных работ специалистам нужно будет вывезти за собой мусор.



Напомним, что гостиницу «Исеть» свердловские власти собираются отреставрировать в 2020-2021 годах. На ремонтные работы планируется потратить 400 млн рублей.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»