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19:43 | 20.08.2019

Фото: armtorg.ru

На чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге заявлено рекордное число компетенций

На чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019, который пройдёт в Екатеринбурге с 28 октября по 1 ноября заявлено рекордное число компетенций. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, в этом году в 47 компетенциях будут соревноваться 700 человек.

Стоит отметить, что в 2014 году на чемпионате было заявлено всего 11 компетенций. Кроме того, увеличилось и количество экспертов со 120 до 500. Также Пересторонин сообщил, что в 2019 году в чемпионате будут принимать участие 35 российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности.

Напомним, соревнования чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 будут проводиться в павильонах выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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