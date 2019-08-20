Высокинский поблагодарил силовиков на заседании антитеррористической комиссии в Екатеринбурге

18:39 | 20.08.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании антитеррористической комиссии, прошедшей сегодня, 20 августа, поблагодарил силовиков и спасателей за безупречную работу. Как рассказали в Администрации города, на заседании обсудили защищённость школ, торговых объектов и профилактические антитеррористические мероприятия.



В начале заседания с докладом выступила начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева. Она рассказала, что в школах к новому учебному году уже отремонтированы системы пожарной сигнализации, выполнили огнезащитную обработку конструкций и отремонтировали пути эвакуации. Также она добавила, что все учреждения полностью готовы к празднованию Дня знаний.



Далее мэр города выслушал доклад начальника Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу Владимира Полепишина об охране торговых точек города. Высокинского не удовлетворило число торговых объектов с подписанными паспортами безопасности, поэтому он приказал усилить работу в данном направлении.



После доклада заместителя начальника полиции УМВД по Екатеринбургу Алексея Левченко, глава города поблагодарил силовые ведомства за проделанную работу. В частности, Высокинский отметил роль силовиков в проведении Дня города. Также мэр попросил Левченко передать сотрудникам МВД, МЧС и других ведомств слова благодарности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»