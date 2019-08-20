Администрация Екатеринбурга объявила конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан

18:24 | 20.08.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Традиционный конкурс по предоставлению бюджета для граждан будет проводится со 2 сентября по 29 ноября. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



Конкурсантам предстоит определить лучшую практику предоставления бюджета в формате, обеспечивающим открытость и доступность для граждан. По словам заместителя главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марины Андрусь, проект должен представлять собой актуальное исследование, выводы и рекомендации по практическому использованию.



В Администрации отметили, что лучшие проекты могут быть реализованы на практике. Следует добавить, что ограничений по возрасту и образованию для участников конкурса нет. Заявки на участие будут приниматься до 31 октября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»