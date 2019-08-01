На одном километре трассы Екатеринбург – Тюмень ограничивают движение

17:50 | 20.08.2019

Фото: пресс-служба «Уралуправтодора»

На трассе Екатеринбург – Тюмень на участке от 35 до 36 км возле села Малобрусянское начались работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия. Об этом сообщают в пресс-службе «Уралуправтодора».



С сегодняшнего дня на данном участке перекрыли полосу в сторону Екатеринбурга. Позже дорожники перекроют движение в обратном направлении. Объехать закрытый участок можно через обход Белоярского. Планируется, что все работы завершатся до конца недели.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»