Санврачи выяснили, почему в санатории «Талый ключ» под Артемовским дети жаловались на боль в животе

17:20 | 20.08.2019

Фото: pavlik-08.ru

Санврачи выяснили, что отдыхающие дети в санатории «Талый ключ» под Артемовским подхватили инфекцию от сотрудников пищеблока. Работу лагеря приостановили. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



В ведомстве рассказали, что по результатам исследования у заболевших детей и нескольких сотрудников пищеблока, которые жаловались на боли в животе, обнаружили РНК норовирусов второго типа. Нарушение санитарных норм способствовало распространению инфекции. Санврачи обнаружили, что в санатории некачественно обрабатывали инвентарь и не соблюдали режимы дезинфекции. Кроме того, нашлись просроченные продукты и неисправное оборудование.



Роспотребнадзором составлен протокол о временном запрете работы лагеря с сегодняшнего дня, о привлечении самого санатория и конкретных его сотрудников к административной ответственности. Детей организованно отправляют домой.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»