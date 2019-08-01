В Екатеринбурге упростили левый поворот на перекрестке Объездной дороги и Амундсена

16:50 | 20.08.2019

Фото: Google.Maps

В Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и улицы Амундсена появилось нововведение, позволяющее улучшить пропускную способность. Теперь автомобилисты могут поворачивать с Объездной на Амундсена (в сторону УНЦ) сразу с двух рядов.



Дорожники уже установили новые знаки, которые указывают водителям направление по полосам. Отметим, что ранее поворачивать с Объездной на Амундсена можно было только с одного ряда, причем на левой полосе при этом скапливался транспорт. Водители, которые не хотели терять время, лезли на левый поворот со второго ряда. В час пик данная проблема чувствовалась особенно остро.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»